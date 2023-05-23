Вершинина (Видягина) Евдокия
Место рожденияОричевский район, Кировская область, Россия
Дата рождения1881
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Видягин Дмитрий
Мать: не указана
Оричевский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вершинин Леонид
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Холуденева Валентина
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Втюрина Антонина
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Крысина Нина
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович
Рождение ребёнка
01.04.1919
Сын: Вершинин Александр
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович
Омск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954