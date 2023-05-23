Вершинина (Видягина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Видягина) Евдокия

Место рождения

Оричевский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Видягин Дмитрий

Мать: не указана

Оричевский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Вершинин Леонид

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Холуденева Валентина

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Втюрина Антонина

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Крысина Нина

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович

Рождение ребёнка
01.04.1919

Сын: Вершинин Александр

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Евдокимович

Омск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Матвей Евдокимович

Смерть
1954