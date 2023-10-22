Зиннуров Ильдар Ниязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.07.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.2014
Сын: Зиннуров Азамат Ильдарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.2016
Сын: Зиннуров Рамазан Ильдарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2021
Сын: Зиннуров Сулейман Ильдарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности