Зиннуров Ильдар Ниязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннуров Ильдар Ниязович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1960 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зиннурова Альфия Кадерзяновна

Бракосочетание
05.07.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.2014

Сын: Зиннуров Азамат Ильдарович

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Рождение ребёнка
29.03.2016

Сын: Зиннуров Рамазан Ильдарович

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Рождение ребёнка
28.02.2021

Сын: Зиннуров Сулейман Ильдарович

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