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Овсянкин Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Федор Никифорович

Мать: Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Овсянкин Филипп Петрович

Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василиса Петровна

Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Овсянкин Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Ефимья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Афимья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно