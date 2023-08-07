Овсянкин Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Федор Никифорович
Мать: Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василиса Петровна
Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Овсянкин Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Овсянкина Афимья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно