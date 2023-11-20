Четверкин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972
Отец: ?
Рождение ребёнка
08.01.1994
Сын: Четверкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна
Рождение ребёнка
10.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна
Рождение ребёнка
30.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нидергаус Татьяна
Место жительства
Неизвестно