Четверкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972

Отец: ?

Мать: Четверкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
08.01.1994

Сын: Четверкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна

Рождение ребёнка
10.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна

Рождение ребёнка
30.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нидергаус Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нидергаус Татьяна

Место жительства
Неизвестно
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