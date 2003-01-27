Пермякова Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Екатерина Кирилловна

Место рождения

Паль, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.12.1908

Дата смерти

27.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Паль, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсин Алексей Федорович

Паль, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.01.2003
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