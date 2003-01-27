Пермякова Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения17.12.1908
Дата смерти27.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1908
Рождение ребёнка
02.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсин Алексей Федорович
Смерть
27.01.2003