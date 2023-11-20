Четверкин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1977

Отец: Четверкин Владимир Георгиевич

Мать: Четверкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четверкина Юлия Константиновна

Рождение ребёнка
31.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Четверкина Юлия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверкина Юлия Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
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