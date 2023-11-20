Четверкин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1977
Рождение ребёнка
01.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Четверкина Юлия Константиновна
Рождение ребёнка
31.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Четверкина Юлия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Искитим, город Искитим, Новосибирская область