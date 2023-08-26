Сорокина Карина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Карина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.?

Отец: не указан

Мать: Сорокина Анастасия Васильевна

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