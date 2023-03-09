Мишина Ефросиния Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Ефросиния Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Беляева Дарья

Отец ребёнка: Мишин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Мишин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Мишин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчик

Отец ребёнка: Мишин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Василий

Смерть
1970
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