Мишина Ефросиния Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Беляева Дарья
Отец ребёнка: Мишин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Мишин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Мишин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчик
Отец ребёнка: Мишин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Василий
Смерть
1970