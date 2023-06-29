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Шабынин Кирилл Владимирович
Шабынин Кирилл Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1984
Пол
Мужской
Отец
Шабынин Владимир
Мать
Артамонова Наталия Олеговна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1984
Отец:
Шабынин Владимир
Мать:
Артамонова Наталия Олеговна
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