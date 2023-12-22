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Гапшин Георгий Георгиевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1825

Дата смерти

14.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.05.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Степанович Батюков
Рождение
01.05.1825

Отец: Гапшин Георгий Анисимович

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Гапшина Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
06.02.1849

Сын: Гапшин Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Гапшина Дарья Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
13.11.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Захар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Перевозчикова (бывшая Крайнова И Гапшина) Дарья Кирилловна-Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
10.10.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Устинья Георгиевна Немова
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.09.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: старость
Похороны
16.09.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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