Гапшин Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1825
Дата смерти14.09.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.05.1825
Восприемники: Иван Степанович Батюков
Рождение
01.05.1825
Отец: Гапшин Георгий Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
06.02.1849
Сын: Гапшин Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Гапшина Дарья Терентьевна
Восприемник
13.11.1856
Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Захар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Перевозчикова (бывшая Крайнова И Гапшина) Дарья Кирилловна-Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
10.10.1869
Устинья Георгиевна Немова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1904
Причина смерти: старость
Похороны
16.09.1904
Кладбище: Васильевское