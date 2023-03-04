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Мамаева Матрона Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

15.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мамаев Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мамаев Поликарп Игнатьевич

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мамаев Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.03.1863
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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