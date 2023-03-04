Мамаева Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти15.03.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мамаев Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мамаев Поликарп Игнатьевич
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Игнат Ильич
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1863