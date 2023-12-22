Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Шидловская Софья Никитична
Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шидловская Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно