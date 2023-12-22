Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна

Место рождения

Париж

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Муж: Шидловский Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Шидловская Софья Никитична

Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шидловская Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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