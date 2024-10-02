Бондарь (Павличенко) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти29.10.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1826 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827 ст.
Сын: Бондарь (Бондаренко) Евстафий Филиппович
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1829 ст.
Дочь: Бондарь Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1832 ст.
Дочь: Недошовенко (Бондарь) Мелания Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1835 ст.
Дочь: Бондарь Мария Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.
Дочь: Бондарь Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.
Сын: Бондарь Харитон Филиппович
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.
Дочь: Бондарь Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.
Дочь: Бондарь Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1848 ст.
Сын: Бондарь Димьян (Дамьян) Филиппович
Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич
Смерть
29.10.1866 ст.
Похороны
31.10.1866 ст.
Успенская церковь