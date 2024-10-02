Бондарь (Павличенко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Павличенко) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

29.10.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1826 ст.

Муж: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827 ст.

Сын: Бондарь (Бондаренко) Евстафий Филиппович

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.02.1829 ст.

Дочь: Бондарь Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1832 ст.

Дочь: Недошовенко (Бондарь) Мелания Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
16.01.1835 ст.

Дочь: Бондарь Мария Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.

Дочь: Бондарь Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.

Сын: Бондарь Харитон Филиппович

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.12.1840 ст.

Дочь: Бондарь Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.

Дочь: Бондарь Агафия Филипповна

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.07.1848 ст.

Сын: Бондарь Димьян (Дамьян) Филиппович

Отец ребёнка: Бондарь Филипп Андреевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
29.10.1866 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
31.10.1866 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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