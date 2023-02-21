Бахтенков Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтенков Евгений Валерьевич

Бахтенков Евгений Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1996

Дочь: Ермолаева София Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2001

Сын: Бахтенков Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close