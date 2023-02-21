Бахтенков Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1996
Дочь: Ермолаева София Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2001
Сын: Бахтенков Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности