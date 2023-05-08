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Вьюркова Анна Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1811

Дочь: Вьюркова Татьяна Назаровна

Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.02.1814

Сын: Вьюрков Трифон Назарович

Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1818

Дочь: Вьюркова Татьяна Назаровна

Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Назар Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршикова Татьяна Назаровна

Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович

Смерть
Неизвестно