Вьюркова Анна Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1811
Дочь: Вьюркова Татьяна Назаровна
Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович
Рождение ребёнка
Около 01.02.1814
Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович
Рождение ребёнка
07.01.1818
Дочь: Вьюркова Татьяна Назаровна
Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршикова Татьяна Назаровна
Отец ребёнка: Вьюрков Назар Борисович
Смерть
Неизвестно