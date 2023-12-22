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Клюкин Иван Дмитриевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.04.1906

Дата смерти

09.09.1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906

Отец: Клюкин Дмитрий Андреевич

Мать: Клюкина Надежда Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.04.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Сергей Павлович Кузнецов, Матрёна Лукьяновна Захарова (Жесткова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.09.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: понос
Похороны
10.09.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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