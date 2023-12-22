Клюкин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1906
Дата смерти09.09.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906
Отец: Клюкин Дмитрий Андреевич
Мать: Клюкина Надежда Павловна
Крещение
06.04.1906
Восприемники: Сергей Павлович Кузнецов, Матрёна Лукьяновна Захарова (Жесткова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1906
Причина смерти: понос
Похороны
10.09.1906
Кладбище: Васильевское