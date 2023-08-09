Lasn Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLasn Mihkel

Lasn Mihkel

Место рождения

Ридалепа, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

18.10.1864 ст.

Дата смерти

26.10.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864 ст.

Отец: Lasn Hans

Мать: Lasn Ann

Ридалепа, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
26.10.1864 ст.
Ридалепа, Pärnu linn, Pärnu maakond