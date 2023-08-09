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Lasn Mihkel
Lasn Mihkel
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Место рождения
Ридалепа
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Дата рождения
18.10.1864 ст.
Дата смерти
26.10.1864 ст.
Пол
Мужской
Отец
Lasn Hans
1824 г.р.
Мать
Lasn (Udikas) Ann
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864 ст.
Отец:
Lasn Hans
Мать:
Lasn Ann
Ридалепа
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
26.10.1864 ст.
Ридалепа
, Pärnu linn, Pärnu maakond
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