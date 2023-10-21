Тягина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягина Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1892

Сын: Тягин Симеон Павлович

Отец ребёнка: Тягин Павел Лаврентьевич

Мысады
Рождение ребёнка
24.01.1900

Сын: Тягин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Тягин Павел Лаврентьевич

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 25.01.1900 в метрической книге с. Андреевка о крещении Григория Павловича Тягина , который родился 24.01.1900. Отец д. Масадов, крестьянин Павел Лаврентьевич Тя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягин Павел Лаврентьевич

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