Тягина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1892
Отец ребёнка: Тягин Павел Лаврентьевич
Мысады
Рождение ребёнка
24.01.1900
Отец ребёнка: Тягин Павел Лаврентьевич
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 25.01.1900 в метрической книге с. Андреевка о крещении Григория Павловича Тягина , который родился 24.01.1900. Отец д. Масадов, крестьянин Павел Лаврентьевич Тя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно