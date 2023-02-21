Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафия Борисовна

Отец ребёнка: Борис Степанович

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Борисович

Отец ребёнка: Борис Степанович

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Андрей Борисович

Отец ребёнка: Борис Степанович

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Даниил Борисович

Отец ребёнка: Борис Степанович

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Борис Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Олимпиада Борисовна

Отец ребёнка: Борис Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Борис Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Борис Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Степанович

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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