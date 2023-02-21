Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафия Борисовна
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Борисович
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Андрей Борисович
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Даниил Борисович
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Олимпиада Борисовна
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Борис Степанович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно