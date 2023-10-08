Киселева Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1858

Дочь: Киселева Акилина Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1862

Дочь: Киселева Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1864

Дочь: Киселева Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Никита Никифорович

Смерть
Неизвестно
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