Киселева Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1858
Дочь: Киселева Акилина Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1862
Дочь: Киселева Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
14.11.1864
Дочь: Киселева Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Киселев Никита Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно