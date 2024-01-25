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Петренко (Ачимова) Татьяна Олеговна
Петренко (Ачимова) Татьяна Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ачимов Олег
Мать
Ачимова (Вдовенко) Инна Георгиевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ачимов Олег
Мать:
Ачимова Инна Георгиевна
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