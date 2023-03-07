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Булыкинъ Степанъ

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Булыкинъ Владимиръ

Мать: Булыкина Анна Андреева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Булыкинъ Павелъ

Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Булыкинъ Зиновий

Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Булыкинъ Андрей

Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Булыкинъ Егоръ

Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыкина Татьяна Яковлева

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