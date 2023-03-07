Булыкинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Булыкинъ Владимиръ
Мать: Булыкина Анна Андреева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Булыкинъ Павелъ
Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Булыкинъ Зиновий
Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Булыкинъ Андрей
Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Булыкинъ Егоръ
Мать ребёнка: Булыкина Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно