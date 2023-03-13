Булыкина Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыкина Татьяна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Булыкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Булыкинъ Зиновий

Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Булыкинъ Андрей

Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Булыкинъ Егоръ

Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыкинъ Степанъ

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