Булыкина Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Булыкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Булыкинъ Зиновий
Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Булыкинъ Андрей
Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Булыкинъ Егоръ
Отец ребёнка: Булыкинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыкинъ Степанъ