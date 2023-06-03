Ковальская Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальская Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абалдов Михаил Иванович

Мать: Грузинка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Елена Аимовна

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальский Гавриил Акимович

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальский Трофим Акимович

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальская Мария Акимовна

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальский Иван Акимович

Отец ребёнка: Ковальский Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальский Аким

Смерть
Неизвестно