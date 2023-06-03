Ковальская Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абалдов Михаил Иванович
Мать: Грузинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Елена Аимовна
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальский Гавриил Акимович
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальский Трофим Акимович
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальская Мария Акимовна
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковальский Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковальский Аким
Смерть
Неизвестно