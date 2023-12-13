Благушин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благушин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Благушин Иван Иванович

Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Благушин Илья Иванович

Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благушина Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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