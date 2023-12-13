Благушин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Благушина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно