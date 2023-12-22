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Власенко Аким Фёдорович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Власенко Фёдор Власович

Мать: Власенко Наталья Тарасовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.10.1878 ст.

Жена: Власенко Анна Евстафьевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1879 ст.

Дочь: Власенко Прасковья Акимовна

Мать ребёнка: Власенко Анна Евстафьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.

Сын: Власенко Моисей Акимович

Мать ребёнка: Власенко Анна Евстафьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.

Дочь: Власенко Марина Акимовна

Мать ребёнка: Власенко Анна Кузьминична

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1890 ст.

Сын: Власенко Никанор Акимович

Мать ребёнка: Власенко Анна Кузьминична

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власенко Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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