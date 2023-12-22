Власенко Аким Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
29.10.1878 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1879 ст.
Дочь: Власенко Прасковья Акимовна
Мать ребёнка: Власенко Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
13.09.1882 ст.
Мать ребёнка: Власенко Анна Евстафьевна
Рождение ребёнка
18.02.1889 ст.
Дочь: Власенко Марина Акимовна
Мать ребёнка: Власенко Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
22.03.1890 ст.
Сын: Власенко Никанор Акимович
Мать ребёнка: Власенко Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно