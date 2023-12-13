Де Витте Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1864
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
?.12.1893
Дочь: Де Витте Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
?.01.1897
Сын: Де Витте Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Де Витте Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
30.08.1898
Сын: Де Витте Борис Николаевич
Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна
Смерть
1927