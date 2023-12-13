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Де Витте Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1864

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Де Витте Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
?.12.1893

Дочь: Де Витте Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Де Витте Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: Де Витте Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
30.08.1898

Сын: Де Витте Борис Николаевич

Мать ребёнка: Де Витте Ольга Леонидовна

Смерть
1927
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