Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мельникова Юлита Антоновна
Мельникова Юлита Антоновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1942
Пол
Женский
Отец
Рулев Антон Ильич
1915 г.р.
Мать
Рулева (Кононова) Анна Захаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1942
Отец:
Рулев Антон Ильич
Мать:
Рулева Анна Захаровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь