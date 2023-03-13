Марья Ваильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Данила
Отец ребёнка: Естифеевъ Родионъ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Естифеевъ Родионъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кускова Ирина
Отец ребёнка: Естифеевъ Родионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Естифеевъ Родионъ