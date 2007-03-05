Фон Мольтке-Хитфельдт (Хансен) Хельга Мари Эвелин
Место рожденияКанада
Дата рождения?.07.1911
Дата смерти05.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Канада
Бракосочетание
07.06.1929
Рождение ребёнка
?.02.1930
Дочь: Хальберг Ева Мари Коринн
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Эрик Аксель
Рождение ребёнка
10.01.1933
Дочь: Розенкранц Анна Маргрет
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Эрик Аксель
город Принс-Альберт, Саскачеван, Канада
Смерть
05.03.2007