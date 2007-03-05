Фон Мольтке-Хитфельдт (Хансен) Хельга Мари Эвелин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Мольтке-Хитфельдт (Хансен) Хельга Мари Эвелин

Место рождения

Канада

Дата рождения

?.07.1911

Дата смерти

05.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Канада
Бракосочетание
07.06.1929

Муж: Фон Мольтке-Хитфельдт Эрик Аксель

Рождение ребёнка
?.02.1930

Дочь: Хальберг Ева Мари Коринн

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Эрик Аксель

Рождение ребёнка
10.01.1933

Дочь: Розенкранц Анна Маргрет

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Эрик Аксель

город Принс-Альберт, Саскачеван, Канада
Смерть
05.03.2007
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