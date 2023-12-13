Старченкова Гликерия Иустинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старченкова Гликерия Иустинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Старченков Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Ильин Старченков

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Иван Ильин Старченков и законная жена Гликерия Иустинова. Восприемник - запасной рядовой того же села Николай Ильин Старченков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильин Старченков

Смерть
Неизвестно
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