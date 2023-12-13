Старченкова Гликерия Иустинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1908
Сын: Старченков Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Ильин Старченков
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского Иван Ильин Старченков и законная жена Гликерия Иустинова. Восприемник - запасной рядовой того же села Николай Ильин Старченков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно