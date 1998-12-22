Цокур Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цокур Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

2001 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2021

Дочь: Цокур Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Цокур Николай Андреевич

Бракосочетание
18.12.2021

Муж: Цокур Николай Андреевич

Рождение ребёнка
13.03.2023

Дочь: Цокур Владислава Николаевна

Отец ребёнка: Цокур Николай Андреевич

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