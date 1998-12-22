Цокур Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.2021
Дочь: Цокур Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Цокур Николай Андреевич
Бракосочетание
18.12.2021
Рождение ребёнка
13.03.2023
Дочь: Цокур Владислава Николаевна
Отец ребёнка: Цокур Николай Андреевич