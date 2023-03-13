Антипинъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Антипинъ Маркелъ

Мать: Антипина Наталія

Смерть
1896
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