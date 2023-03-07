Юрина (Серкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Серкова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893

Отец: Серковъ Иванъ

Мать: Серкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.05.1915

Муж: Юринъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1916

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Григорий

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
02.06.1918

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Юринъ Григорий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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