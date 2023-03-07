Юрина (Серкова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения18.11.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893
Отец: Серковъ Иванъ
Мать: Серкова Агриппина
Бракосочетание
10.05.1915
Муж: Юринъ Григорий
Рождение ребёнка
06.04.1916
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Григорий
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
02.06.1918
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Юринъ Григорий
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан