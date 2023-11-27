Серегин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1927

Сын: Серегин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Серегина Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
24.04.1929

Дочь: Бруевич Галина Васильевна

Мать ребёнка: Серегина Евдокия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Евдокия Марковна

Смерть
Неизвестно
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