Серегин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1927
Мать ребёнка: Серегина Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
24.04.1929
Дочь: Бруевич Галина Васильевна
Мать ребёнка: Серегина Евдокия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно