Назаровъ Харитонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаровъ Харитонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1875

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Назарова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Назарова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранова Анна

Мать ребёнка: Назарова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Авдотья

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