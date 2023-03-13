Назаровъ Харитонъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1875
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Назарова Авдотья
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Назарова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранова Анна
Мать ребёнка: Назарова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Авдотья