Ананьев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969
Отец: Ананьев Николай
Мать: Ананьева Евдокия
Рождение ребёнка
18.06.1992
Дочь: Черная Татьяна
Мать ребёнка: Ананьева Надежда
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1998
Дочь: Бахтеева Ольга
Мать ребёнка: Ананьева Надежда
Слоним, Слонимский район, Гродненская область