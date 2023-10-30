Ананьев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969

Отец: Ананьев Николай

Мать: Ананьева Евдокия

Рождение ребёнка
18.06.1992

Дочь: Черная Татьяна

Мать ребёнка: Ананьева Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1998

Дочь: Бахтеева Ольга

Мать ребёнка: Ананьева Надежда

Слоним, Слонимский район, Гродненская область
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