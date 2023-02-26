Барышина (Барышенкова) Евдокия (Емельянова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Барышкин Корнилий Василиев
Отец ребёнка: Барышин (барышенков) Василий Григорьев
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно