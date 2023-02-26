Барышина (Барышенкова) Евдокия (Емельянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышина (Барышенкова) Евдокия (Емельянова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Барышкин Корнилий Василиев

Отец ребёнка: Барышин (барышенков) Василий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышин (барышенков) Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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