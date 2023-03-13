Грошева Устинья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиДо 1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Грошевъ Иванъ
Отец ребёнка: Грошевъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Грошевъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Грошевъ Федоръ
Отец ребёнка: Грошевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошевъ Василий
Смерть
До 1773