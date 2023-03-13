Грошева Устинья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева Устинья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

До 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Грошевъ Иванъ

Отец ребёнка: Грошевъ Василий

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Грошевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Грошевъ Федоръ

Отец ребёнка: Грошевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошевъ Василий

Смерть
До 1773
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