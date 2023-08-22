(Бредкина) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Бредкин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Бредкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Бредкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Бредкин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно