(Бредкина) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бредкина) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бредкин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Бредкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Бредкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бредкин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредкин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно