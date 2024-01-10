Фельк Константин Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк Константин Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1979

Сын: Фельк Николай Константинович

Мать ребёнка: Гаркушина Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
06.08.1990

Дочь: Солодовник Диана Константиновна

Мать ребёнка: Гаркушина Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаркушина Анна Георгиевна

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