Фельк Константин Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1979
Сын: Фельк Николай Константинович
Мать ребёнка: Гаркушина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
06.08.1990
Дочь: Солодовник Диана Константиновна
Мать ребёнка: Гаркушина Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно