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Безсонова Мария Трофимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1886

Сын: Безсонов Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Ильич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сорокина Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Афанасий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно