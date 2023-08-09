Безсонова Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Безсонов Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сорокина Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Безсонов Афанасий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно