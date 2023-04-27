Maitland Robert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMaitland Robert

Maitland Robert

Место рождения

Thirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland

Дата рождения

Около 1283

Дата смерти

17.10.1346

Пол

Мужской

Отец

Около 1252 г.р.

Мать

Жена

Между 1300 и 1322 г.р.

Дети

1340 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1283

Отец: Maitland William

Мать: desconocida

Thirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland
Бракосочетание
1339

Жена: De Keith unknown

Рождение ребёнка
1340

Сын: Maitland John

Мать ребёнка: De Keith unknown

Thirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
of Thirlestane & Levington
Смерть
17.10.1346
Battle of Neville's Cross, Durham, England
Похороны
Неизвестно
Lauder, Scotland