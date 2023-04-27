Maitland Robert
Место рожденияThirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1283
Дата смерти17.10.1346
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1283
Отец: Maitland William
Мать: desconocida
Thirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland
Бракосочетание
1339
Жена: De Keith unknown
Рождение ребёнка
1340
Сын: Maitland John
Мать ребёнка: De Keith unknown
Thirlestane Castle, Lauder, Berwickshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
of Thirlestane & Levington
Смерть
17.10.1346
Battle of Neville's Cross, Durham, England
Похороны
Неизвестно
Lauder, Scotland