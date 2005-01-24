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Давыдов (Брюханов) артём сергеевич
Давыдов (Брюханов) артём сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Брюханов сергей евгеньевич
1981 г.р.
Мать
Давыдова айгуль
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2005
Отец:
Брюханов сергей евгеньевич
Мать:
Давыдова айгуль
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