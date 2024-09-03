Синицын Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синицына) Маргарита

Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына (Шилова) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синицына) Екатерина

Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синицына) Виктория

Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина

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