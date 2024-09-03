Синицын Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синицына) Маргарита
Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына (Шилова) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синицына) Екатерина
Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синицына) Виктория
Мать ребёнка: Синицына (Шилова) Марина