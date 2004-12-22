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Тремасов Александр Николаевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.06.1952

Дата смерти

22.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952

Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич

Мать: Тремасова Прасковья Дмитреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старая Яксарка Шемышейский район Пензенская область
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