Тремасов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1952
Дата смерти22.12.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952
Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич
Рождение ребёнка
01.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старая Яксарка Шемышейский район Пензенская область