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Пономарев Владимир Михайлович
Пономарев Владимир Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Пономарев Михаил Петрович
1933 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Пономарев Михаил Петрович
Мать: не указана
Смерть
1988
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