Пономарев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Пономарев Михаил Петрович

Мать: не указана

Смерть
1988