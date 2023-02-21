Землянцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Землянцева Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Ярослав Васильевич
Мать ребёнка: Землянцева Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно