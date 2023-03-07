Шатилова Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилова Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

28.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1993

Отец: Шатилов Евгений Викторович

Мать: Елизарова Татьяна Владимировна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
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