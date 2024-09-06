Передня -- Анастасия Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1902
Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Передня Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
24.03.1905
Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] мать Сидоровна
Рождение ребёнка
18.08.1906
Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1908
Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич
спирино
Смерть
Неизвестно