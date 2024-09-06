Передня -- Анастасия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПередня -- Анастасия Устиновна

Передня -- Анастасия Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передня Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
15.03.1902

Сын: Передня Алексей Иванович

Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Передня Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
24.03.1905

Сын: Передня Иван Иванович

Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] мать Сидоровна
Рождение ребёнка
18.08.1906

Сын: Передня Фрол Иванович

Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1908

Сын: Передня Николай Иванович

Отец ребёнка: Передня Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.